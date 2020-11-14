«Шлёпают на зимовку»: Пару лебедей из Выксы переселили в тёплый вольер

Уже весной пара Руслана и Людмилы снова вернется на излюбленное озеро. Фото: скриншот из видео

Пара белых лебедей из Выксы отправилась на зимовку. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Пернатые Руслан и Людмила облюбовали озеро на территории парка «Лебединка» и уже давно стали любимчиками горожан. Летом лебеди живут в естественной среде, но с наступлением минусовой температуры птиц загоняют в тёплый ангар.

Так, минувшей пятницей, сотрудникам парка пришлось долгое время уговаривать пернатых вылезти из почти замёрзшего озера. Лебеди не желали выбираться на берег и упорно возмущались на людей, пытавшихся выпроводить их на сушу.

И всё же парочку белокрылых смогли выманить из воды с помощью угощений. Затем лебедей сопроводили в вольер.

- Посмотрите, как они шлёпают на зимовку в теплый вольер, - отмечают в сообщении телеграм-канала.

Уже весной пара Руслана и Людмилы снова вернется на излюбленное озеро, а пока на улице будет бушевать холодная погода, за пернатыми присмотрят люди.

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