Названы цены на проезд по трассе М-12 Москва – Нижний Новгород - Казань

Трасса М-12 пройдет по территории пяти регионов. Фото: Тимур ХАНОВ

Проезд из Нижнего Новгорода до Москвы по платной трассе М-12 для легковушек составит около 1650 рублей. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Поездка до Казани для нижегородцев обойдется примерно в 1550 рублей. Таким образом, проезд по всей трассе М-12 от Москвы до Казани на легковом автомобиле составит около трех тысяч рублей.

- Надо понимать, что при использовании транспондера и если водитель часто пользуется автомобильными дорогами, скидка составит до 15%, - заявил заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Государственной компании «Автодор» Константин Макиев в эфире радио «Автодор».

Как отмечают в компании, стоимость приведена в ценах на 2022 год и может быть изменена к моменту запуска трассы.

- Окончательный размеры платы будет утвержден непосредственно перед открытием автодороги, - отметили в ГК «Автодор».

Строительство скоростной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань началось летом 2020 года. Дорога станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.

8 сентября 2022 года было открыто движение по участку от ЦКАД А-113 (Ногинск) до дороги А-108 (Орехово-Зуево) протяженностью 23 километра. А недавно, 14 октября, транспорт пустили от дороги М-7 «Волга» до пересечения с федеральной автодорогой Р-132 «Золотое кольцо». Протяженность этого отрезка дороги составляет 26,1 км, он стал частью платного дублера Южного обхода Владимира.

В Нижегородской области к строительству автодороги М-12 приступили в январе 2021 года. Участок дороги длиной 132 километра пройдет через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский. Четырехполосная дорога будет рассчитана на движение со скоростью 110 километров в час. На пути будет построено 54 моста, путепровод и транспортная развязка, также планируется создание экодуков – надземных и подземных переходов для животных. Как уточнили в ГК «Автодор», по графику запуск движения в Нижегородской области запланирован на IV квартал 2023 года.

Трасса М-12 Москва – Казань станет частью транснационального маршрута Европа – Западный Китай и позволит разгрузить одно из наиболее напряженных направлений в стране – федеральную дорогу М-7 «Волга». Для комфорта водителей на трассе каждые 30-65 километров будут строиться многофункциональные зоны сервиса с магазинами, кафе, туалетами и местами для отдыха, а также АЗС и электрозаправки.

Въезд на трассу М-12 не будет оснащен шлагбаумами, поскольку здесь будет действовать система взимания платы «Свободный поток»: деньги будут списываться автоматически с лицевого счета транспондера. Водители, у которых нет данного устройства, могут оплатить поездку в течение пяти дней, в случае неоплаты на автомобилиста налагается штраф.

- Инфраструктурная услуга проезда по автомобильной дороге – это такая же услуга, как проезд в метро, в электричке, на поезде или самолете. Пользователь имеет возможность запланировать время прибытия в пункт назначения, - сказал Константин Макиев.

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