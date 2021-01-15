Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» сдал третий и четвертый пусковые комплексы Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3 и ЦКАД-4) и начал подготовительные работы на шестом этапе скоростной магистрали М-12 Москва – Казань, который пройдет по территориям Нижегородской области и Чувашской Республики. Это составные части транспортного коридора Европа – Западный Китай, запуск которого намечен на 2024 год. Масштабный трансконтинентальный проект станет мощным драйвером экономического роста Нижегородского региона.Визитная карточка российских дорогЦКАД-3 и ЦКАД-4 – это участки Центральной кольцевой автодороги в Московской области общей протяженностью 200 километров. ЦКАД-3 проходит по территории Солнечногорского, Дмитровского, Пушкинского, Щелковского, Ногинского районов и городского округа Черноголовка и соединяет новую скоростную автодорогу М-11 Москва – Санкт-Петербург и М-7 «Волга».ЦКАД-4 протянулся по юго-востоку Московской области от пересечения с трассой М-7 «Волга» до пересечения с магистралью М-4 «Дон» через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городской округ Электросталь и Домодедово. Магистраль технической категории IБ включает четыре полосы движения с расчетной скоростью 140 км/ч.– ЦКАД – один из тех проектов, которые больше всего нужны нашей стране, – уверен генеральный директор холдинга «Автобан» Алексей Андреев. – Во-первых, он включает Россию в главные международные коридоры: в коридор № 2 Лондон – Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород, в коридоры № 9 Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Киев – Восточная Европа и «Север – Юг» Хельсинки – Москва – Нижний Новгород.Во-вторых, ЦКАД выводит на новый уровень деловые связи внутри страны: он сократит сроки грузооборота, увеличит объемы международных и внутренних перевозок, а также будет способствовать развитию мировой и российской торговли и сферы услуг. Ну и, в-третьих, это автомагистраль высшей технической категории, которая станет новой визитной карточкой автомобильных дорог России.ЦКАД – один из самых высокотехнологичных проектов «Автодора». Магистраль оборудована системами взимания платы «Свободный поток», при которой антенны распознают транспондеры, а камера считывает номерной знак машины и количество осей, даже если водитель не снижает скорости. В Европе и США далеко не каждая платная дорога так оборудована – там часто приходится по старинке останавливаться, оплачивать проезд и ждать, когда поднимут шлагбаум.«Свободный поток» – это только верхушка айсберга интеллектуальной системы ЦКАД, которая включает в себя 75 детекторов транспортного потока, 71 видеокамеру автоматизированной системы управления дорожным движением и 7 метеостанций. На трассе установлены информационные табло, которые предупреждают водителя о затруднении движения, скользком покрытии, приближении дождя или снега.Международная логистика и экономический прорывВ ноябре, сразу после сдачи ЦКАД-3, холдинг «Автобан» перебросил освободившиеся мощности на строительство шестого этапа магистрали М-12. Дорожники уже завершили геологические и геодезические изыскания, закрепили прохождение трассы по лесным участкам и начали передислокацию техники и монтаж вахтовых поселков. После получения разрешения на рубку леса можно будет приступать к расчистке территории, строительству временных подъездных дорог и формированию земляного полотна.Шестой этап М-12 длиной 132 километра протянется от пересечения с дорогой регионального значения Работки – Порецкое до пересечения с федеральной трассой Цивильск – Ульяновск. Новая магистраль должна соответствовать технической категории IБ с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Участок будет включать в себя четыре полосы, будет построено 54 моста и путепровода и одна транспортная развязка.Трасса М-12 протяженностью 794 километра станет одним из ключевых элементов транспортного коридора Европа – Западный Китай, ее строительство должно завершиться в 2024 году.Чем раньше будет введен нижегородский участок М-12 и другие части межконтинентального маршрута, тем быстрее наш регион будет включен в активную международную логистику, получит стимул для развития смежных отраслей: строительства логистических хабов, коммерческой недвижимости, офисных центров, кафе, ресторанов, заправок.