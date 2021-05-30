Стоянки древних кочевников обнаружили на месте строительства трассы М-12 в Нижегородской области. Фото: Автодор

На месте строительства трассы М-12 в Нижегородской области обнаружили стоянки древних кочевников - охотников и рыболовов. Близ деревни Малое Окулово были найдены оружие и предметы быта, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Стоит отметить, что находки не были случайными, а стали результатом археологических раскопок, которые были запланированы и проводятся перед началом строительства дороги. Недалеко от русла Оки археологи обнаружили свидетельства стоянки древних людей.

«В местах этих стоянок найдены каменные орудия труда и оружие: наконечники стрел, копий, топоров, фрагменты лепных горшков, сделанных без гончарного круга с первобытным орнаментом, датированные 5-6 тысячелетием до нашей эры», - рассказали в пресс-службе «Автодора».

После обработки ценных находок их передадут в Нижегородский или Муромский музеи.

Трасса М-12 «Москва – Казань» - самый масштабный российский дорожный проект ближайших лет. Дорога протяженностью 729 километров пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Скоростная магистраль позволит добираться из столицы в Татарстан всего за 6,5 часов.

Строительство М-12 было поделено на несколько этапов, некоторые из которых пройдут по территории Нижегородской области. В частности, трасса М-12 затронет девять южных районов региона: Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Краснооктябрьский и Пильнинский.