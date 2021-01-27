Строительство скоростной трассы М-12 стартует в Нижегородской области

Строительство скоростной автотрассы М-12 Москва – Казань начинается в Нижегородской области. Об этом сообщает строительно-инвестиционный холдинг «Автобан».

Участок дороги длиной 132 километра пройдет через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский. Четырехполосная дорога будет рассчитана на движение со скоростью 120 километров в час. На пути будет построено 54 моста, путепровод и транспортная развязка.

Трасса М-12 Москва – Казань станет частью транснационального маршрута Европа – Западный Китай. Ее строительство является частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, разработанный в соответствии с Указом президента России от 7 мая 2018 года.

Стоимость работ превысит 69 млрд рублей. Новую дорогу планируется сдать в 2024 году.