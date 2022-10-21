Нижегородка, выбросившая новорожденного сына из окна в кусты, может избежать наказания. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начался суд над 24-летней матерью, выбросившей своего ребенка из окна в кусты. Напомним, эта история прогремела на всю область в августе 2022 года. Тогда проходя мимо высоких кустов на улице Агрономической в Нижнем Новгороде, случайная прохожая услышала странный звук – не то стон, не то плач.

Женщина с ужасом поняла, что это кричит младенец. Его слабенький голосок с трудом пробивался из зарослей травы. Замотанный в тряпки малыш едва дышал, но все же отчаянно цеплялся за жизнь. Нижегородка тут вызвала медиков и полицию. Только это и спасло кроху.

По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело, а следователи принялись искать горе-мамашу, выбросившую новорожденного младенца на улицу. Найти ее удалось спустя почти месяц.

В Нижнем Новгороде начался суд над 24-летней матерью ребенка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В ходе расследования и проведенного анализа ДНК была установлена личность и местонахождение матери ребенка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ею оказалась 24-летняя жительница дома, рядом с которым и нашли малыша.

Как рассказала сама нижегородка, 12 августа она родила ребенка прямо у себя в квартире. Ни медиков, ни скорую помощь она не вызывала. Воспитывать малыша она тоже не собиралась. Поэтому сразу после родов выкинула ребенка в окно. Он упал в ближайший к дому кустарник, где его и нашла проходившая мимо женщина.

Сейчас в отношении «мамы-кукушки» возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». После расследования теперь началось рассмотрение дела в суде. И, как оказалось, женщина может избежать наказания.

- По закону ей грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает телеканал «Кстати». – Однако из-за того, что у нее уже есть пятилетняя дочь, она может избежать реального срока.

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