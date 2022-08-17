В Нижнем Новгороде разыскивают женщину, которая родила ребенка и бросила его умирать в кустах

Мать новорождённого до сих пор ищут. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Расследование резонансной истории о новорожденном ребёнке, найденном в кустах, продолжается в Нижнем Новгороде. В настоящее время следователи и полиция заняты тем, что активно разыскивают женщину, родившую младенца и бросившую его умирать на улице. Теперь нерадивой родительнице грозит наказание не только по статье: «Оставление в опасности», также было возбуждено уголовное дело по статье: «Покушение на убийство матерью новорожденного».

– СК проводит комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление матери ребенка и всех обстоятельств произошедшего, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Ребёнок находится в больнице. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Кричащего и ворочающегося ребёнка рано утром 12 августа в кустах у дома №138 на улице Агрономической в Советском районе нашли местные жители. Люди незамедлительно сообщили о случившемся в полицию и в ожидании экстренных служб укутали малыша в простыню и попытались обогреть. Затем прибывшая карета скорой помощи увезла мальчика в клиническую больницу.

– Находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для улучшения состояния младенца, – рассказали «КП-Нижний Новгород» в региональном министерстве здравоохранения.

Тем временем в интернете гуляет информация о том, что на теле новорождённого были обнаружены гематомы, словно его били, однако в следственном комитете «Комсомолке» наличие таких травм опровергли.

– У него телесных повреждений никаких нет, – сообщили в ведомстве. – По состоянию на вечер вчерашнего дня родители ещё не найдены.

Следователями также было опубликовано видео того, как специалисты осматривают место обнаружения ребёнка. Судя по кадрам, в этих же кустах была обнаружена возможная улика – упаковка с таблетками.

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