Осужденный по делу Сорокина экс-сотрудник нижегородской полиции Евгений Воронин скончался в колонии

По этому делу Олег Сорокин получил 10 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 460 миллионов рублей. А наказание для полицейских оказалось куда скромнее. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бывший начальник отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин, который осужден по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, скончался в исправительной колонии в Мордовии. Об этом информирует телеграм-канал «Опер пишет».

В 2019 году в Нижнем Новгороде завершился один из самых громких процессов. Районный суд вынес приговор экс-мэру города Олегу Сорокину и двум сотрудникам полиции – Евгению Воронину и Роману Маркееву.

Вопиющий случай произошел еще в 2004 году. Будучи начальником отдела ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел лично разобраться с делом о покушении на убийство Олега Сорокина 2003 года. Полицейский желал получить информацию о тех, кто был причастен к неудавшемуся покушению. Обговорив план действий, полицейские Евгений Воронин и Роман Маркеев выследили Александра Новоселова и вывезли его в лес, где беднягу ждал Олег Сорокин. Пытаясь получить нужную информацию, экс-мэр сначала угрожал потерпевшему, а потом вовсе применил к нему насилие. По показаниям потерпевшего, сначала его начали бить, после чего надели на голову черный пакет и стали закручивать.

- Потом стоящий сзади человек попытался засунуть мне пистолет в рот. Сам Олег Сорокин пугал меня топором. Тогда я стал просить о пощаде и пообещал, что дам любые показания, которые от меня требуются, - рассказывал Александр Новоселов.

Экс-начальник отдела ГУ МВД по региону Евгений Воронин заверил, что все проходило в рамках оперативного эксперимента. Кроме того, перед самим похищением на контроль были взяты помещение элитной сауны и офис. И там, и там была установлена прослушка.

По этому делу Олег Сорокин получил 10 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 460 миллионов рублей. А наказание для полицейских оказалось куда скромнее – Евгений Воронин был приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима, а Роман Маркеев – к 5 годам колонии строгого режима.

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