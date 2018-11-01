Похищение человека и крупные взятки: Дело в отношении экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина передали в суд

1 Нояб. 21:25 2018-11-01T21:45:49+03:00

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Уголовное дело в отношении бывшего главы Нижнего Новгорода и заместителя председателя Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина после долгого расследования передали в суд. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека. Вместе с ним обвинение предъявлено двум сотрудникам полиции – Евгению Воронину и Роману Маркееву.

- По версии следствия, в 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина. Для этого он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией, - говорится в сообщении Следственного комитета России. – Реализуя этот план, сотрудники полиции, среди которых был и Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

Впрочем, это далеко не единственное обвинение, предъявленное бывшему градоначальнику. По версии следствия он также виновен в получении взятки в особо крупном размере.

- В 2013 году, когда Олег Сорокин был главой Нижнего Новгорода, один из предпринимателей оказал ему услугу имущественного характера на сумму свыше 30 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе при решении вопросов земельного и градостроительного законодательства, входящих в компетенцию Олега Сорокина, - говорится в сообщении. – Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, бывший заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова. По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок.

Кстати, ранее теща Олега Сорокина просила отпустить ее зятя под домашний арест и даже предлагала залог в 50 миллионов рублей. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.