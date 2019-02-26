«Зачем ты в меня стрелял?»: Евгений Воронин рассказал о роли экс-мэра Олега Сорокина в деле о похищении человека

Вывезенный в лес Александр Новоселов, прослушка разговоров в элитной сауне, загримированный под оперативника бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин – судебные заседания по громкому делу все больше напоминают остросюжетный детектив.

Напомним, в Нижнем Новгороде вот уже третий месяц продолжается рассмотрение дела против экс-градоначальника. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались также двое полицейских.

- По версии следствия, в 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина. Для этого он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией, - ранее сообщали в Следственном комитете России. – Реализуя этот план, сотрудники полиции, среди которых был и Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

Впрочем, это далеко не единственное обвинение, предъявленное бывшему градоначальнику. По версии следствия он также виновен в получении взятки в особо крупном размере.

- В 2013 году, когда Олег Сорокин был главой Нижнего Новгорода, один из предпринимателей оказал ему услугу имущественного характера на сумму свыше 30 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе при решении вопросов земельного и градостроительного законодательства, входящих в компетенцию Олега Сорокина, - сообщают в СУ СКР по Нижегородской области. – Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Накануне глава города давал подробные показания по поводу взятки, а сегодня дошла очередь и до деталей похищения Александра Новоселова.

- В марте-апреле 2004 года в Нижнем Новгороде проводились оперативно-розыскные мероприятия по делу о покушении на Олега Сорокина, - вспоминает Евгений Воронин. – По их итогам был выявлен организатор преступления. Им оказался тогдашний начальник штаба Приокского РОВД брат Михаила Дикина Александр. На дороге в коттеджный поселок Окский преступники перекрыли дорогу. Увидев машину с зажженными фарами, Олег Сорокин притормозил и получил целую автоматную очередь из кустов. Когда оперативники отрабатывали эту машину, то нашли свидетелей, случайно подслушавших телефонный разговор: «Миша, никакой машины тут нет». Позднее, биллинг показал, что Дикину оттуда звонил Новоселов. Тогда-то я и написал рапорт начальнику криминальной милиции Цыганову с просьбой о проведении оперативного эксперимента с элементами внедрения.

Именно этот оперативный эксперимент позднее стал поводом для уголовного дела о похищении человека. Его с самого начала решено было замаскировать под визит охраны Олега Сорокина. Изначально роль самого градоначальника должен был исполнять один из оперуполномоченных. Но все дело испортила погода – под дождем грим сразу бы растекся. Поэтому пришлось задействовать оригинал.

- В соответствии с секретными актами, мы могли задействовать в этой операции гражданское лицо, - уверяет Евгений Воронин. – По легенде, Сорокин должен был выступить в роли оперативника, загримированного под Сорокина. Его роль сводилась к тому, что он должен был задрать рубашку, показать раны и спросить: «Зачем ты в меня стрелял». Для чистоты эксперимента, в мероприятии был задействован личный автомобиль Олега Сорокина.

По словам Евгения Воронина, перед началом эксперимента на контроль были взяты помещение элитной сауны и офис Дикина на улице Белинского. И там, и там были установлены средства аудиоконтроля.

- Новоселов уже давал показания о том, что после этого эксперимента братья Дикины вывозили его за город в котлован стройки и угрожали, что свидетелей не оставляют. Дескать, думайте, что говорить милиции, - рассказал Евгений Воронин. – Захват Новоселова перед следственным экспериментом специально должен был состояться в людном месте, чтобы осталась масса свидетелей. Чтобы обезопасить Новоселова, в сводке специально приукрасили его героизм и сопротивление при посадке в автомобиль. Это называется «оперативной игрой».

Как утверждает Евгений Воронин, вскоре после следственного эксперимента Александр Новоселов явился к нему и сообщил, что его похитили.

- Он был чистый, никаких телесных повреждений у него не было, - вспоминает Евгений Воронин. – Придя ко мне, он попросил водки, но я ему предложил только коньяк. От меня он отправился в сауну, где уже были Зельдин, Захаров и Чернышов. Им он тоже начал рассказывать, что его похитили и избили. При этом телесных повреждений у него не было. Тогда Дикин и начал ему перечислять симптомы ушиба головного мозга. За их подтверждением его направили в больницу № 12, где уже была договоренность о его приезде. Именно поэтому он отправился туда, а не в ближайшую к себе больницу, которая находится в 800 метрах от его дома.

Напомним, сам Александр Новоселов, бывший в то время водителем Михаила Дикина, утверждает, что в 2004 году его похитили и силой выбивали из него показания.

- Я с женой вышел из дома, сел в маршрутку № 171 и увидел преследующий нас черный автомобиль, - ранее рассказывал сам Александр Новоселов в своих показаниях. – Я понимал, что это машина Сорокина. Когда я вышел из автобуса, двое крепких парней потащили меня в этот «Мерседес». Я пытался вырваться, но не смог. После этого меня вывезли в лес Балахнинского района. Позднее туда же приехал Олег Сорокин.

По словам Александра Новоселова, сзади него встал высокий человек в черной одежде, который ударил его по голове. Роман Маркеев снимал все это на камеру.

- Думаю, что этот человек в черном ударил меня пистолетом, после чего я сразу упал на колени, - рассказывал Александр Новоселов. – Когда Сорокин спросил меня, что я делал в поселке Окский, я ответил, что был там по личным делам. Но мне не поверили: начали бить, а потом надели на голову черный пакет и стали закручивать. Потом стоящий сзади человек попытался засунуть мне пистолет в рот. Сам Олег Сорокин пугал меня топором. Тогда я стал просить о пощаде и пообещал, что дам любые показания, которые от меня требуются.