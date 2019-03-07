10 лет колонии строгого режима дали экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину

7 марта 2019 года все внимание нижегородцев было приковано к суду Нижегородского района, ведь там в этот день вынесли приговор экс-мэру города Олегу Сорокину. Приговор, прямо скажем, неутешительный – 10 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 460 миллионов рублей. Для сравнения, изначально обвинение просило для него 12 лет в колонии строгого режима. А вот штраф остался таким же, как просило обвинение – десятикратную сумму якобы полученной взятки.

Напомним, экс-градоначальника обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека.

- Олег Валентинович Сорокин признан виновным, - зачитала судья свое решение. – Решением суда он приговаривается к 10 годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу еще не вступило.

Кроме того, Олег Сорокин лишен права занимать должности на госслужбе. Также у него арестовано имущество – 20 миллионов 607 тысяч рублей, и недвижимость на сумму 484 миллиона рублей.

Одновременно с Олегом Сорокиным на скамье подсудимых оказались двое экс-полицейских – бывший начальник отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев.

- В качестве начальника отдела полиции в 2004 году Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина, - заявляло следствие. – В ходе реализации этого плана сотрудники полиции, в том числе Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывезли в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

Правда, наказание для полицейских оказалось куда скромнее – Евгений Воронин приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима, а Роман Маркеев – к 5 годам колонии строгого режима. Кроме того, в пользу Новоселова в качестве компенсации у Воронина взыщут 600 тысяч рублей, у Маркеева – 500 тысяч рублей и у Сорокина – 1 миллион рублей.

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