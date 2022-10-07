Мисс Нижний Новгород-2022 Дарья Луконькина: «До последнего не было понятно, кто победит»

19-летняя Дарья Луконькина стала Мисс Нижний Новгород - 2022. Фото: Александр Гордеев

5 октября в театре «Комедiя» состоялся финал конкурса «Мисс Нижний Новгород 2022». За титул королевы красоты боролись сразу 12 девушек, которые прошли в финал, но самой-самой, по мнению жюри, оказалась 19-летняя студентка Дарья Луконькина.

Дарья учится в Мининском университете на факультете управления и социально-технических сервисов. В свободное от учебы время красавица работает моделью, занимается организацией детских праздников, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

Дарья ведет активный образ жизни. Фото: Александр Гордеев

- С детства я очень любила сцену, творчество, - рассказывает Дарья. - Занималась танцами, вместе с командой объездили много городов России. Сейчас я участница группы поддержки «Торпедо», и танцы по сей день остаются неотъемлемой частью моей жизни. Занимаюсь плаванием, другими видами спорта. Люблю творчество, создавать что-то новое, придумывать сценарии для мероприятий. Люблю детей, поэтому решила попробовать себя в анимации.

В разговоре с «Комсомолкой» Дарья призналась, что в момент оглашения результатов конкурса она испытала настоящее чувство эйфории.

- Я даже не помню, что я говорила на сцене, так как это всё было на эмоциях, у меня сердце чуть не остановилось, руки задрожали, - с улыбкой вспоминает девушка. - Вдвойне приятно завоевать этот титул в год 25-летия конкурса. Мои эмоции от победы и в целом от конкурса максимально положительные! Какие-то очень смешанные, но очень классные чувства от того, что победительницей стала именно я!

Момент истины: победительнице вручают корону. Фото: Кирилл Мартынов

Дарья уверяет, что ни одна из финалисток, вопреки распространенному мнению, не знала заранее, кто станет Мисс Нижний Новгород.

- До последнего не было понятно, кто победит. Никакой фаворитки не было, никто никого не выделял, и нам всем было очень интересно, кого все-таки выберут. Когда назвали мое имя, я испытала радость и гордость оттого, что я смогла это сделать! – вспоминает красавица.

После оглашения имени победительницы состоялась церемония награждения: хрупкие плечи Дарьи украсила атласная лента с надписью «Мисс Нижний Новгород 2022», а на голове засверкала уникальная серебряная корона, выполненная в технике Казаковской филиграни. Ее дизайн был придуман специально к юбилею проекта.

За звание первой красавицы в финале боролись 12 девушек. Фото: Кирилл Мартынов

В этом году темой конкурса стала городецкая роспись и ее современное переосмысление. По словам директора проекта Екатерины Чудаковой, сегодня художественные промыслы можно открыть для себя заново с помощью цифровых технологий, иммерсивного перформанса и креативных начинаний. В финале конкурса «Мисс Нижний Новгород — 2022» на сцене старинные узоры росписи ожили с помощью участниц проекта, нижегородских дизайнеров и современных технологий. Фотографии и видео с финала можно посмотреть здесь.

12 самых красивых девушек Нижнего Новгорода вышли на сцену театра «Комедiя», чтобы блеснуть нарядами, созданными тремя нижегородскими дизайнерами в коллаборации с городецкой росписью – это платья из натурального шелка, костюмы-трансформеры и одежда, сшитая специально для выхода в купальниках. В этот вечер зрители увидели коллекции дизайнеров Юлии Тубольцевой, Андрея Рыбинского и Инны Мироновой.

Интервью с директором конкурса Екатериной Чудаковой читайте на нашем сайте.