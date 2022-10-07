Фото и видео с финала конкурса «Мисс Нижний Новгород 2022» появились в сети

В финале девушки продемонстрировали наряды от трех нижегородских дизайнеров. Фото: Кирилл Мартынов

Опубликованы фото и видео с финала конкурса «Мисс Нижний Новгород 2022», который состоялся вечером 5 октября на сцене театра «Комедiя». За титул королевы красоты боролись 12 девушек, но только одна из них смогла примерить корону. Мисс Нижний Новгород стала 19-летняя студентка Мининского университета Дарья Луконькина.

В одном из выходов девушки продемонстрировали платья из натурального шелка. Фото: Кирилл Мартынов

Дарья – человек с активной жизненной позицией. Девушка признается, что обожает творчество и танцы. Она работает моделью, занимается организацией детских праздников, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

Вот он - момент истины: награждение победительницы. Фото: Кирилл Мартынов

В этом году темой конкурса стала городецкая роспись и ее современное переосмысление. В финале конкурса «Мисс Нижний Новгород — 2022» на сцене старинные узоры росписи ожили с помощью участниц проекта, нижегородских дизайнеров и современных технологий.

Коллекция «Нижегоро Душка», созданная дизайнером Юлией Тубольцевой. Фото: Кирилл Мартынов

В этот вечер зрители увидели коллекции дизайнеров Юлии Тубольцевой, Андрея Рыбинского и Инны Мироновой, выполненные в коллаборации с городецкой росписью.

Коллекция "Синяя птица" дизайнера Инны Мироновой. Фото: Кирилл Мартынов

Корона, которую получила победительница, выполнена из серебра в технике Казаковской филиграни. Ее сделали специально на заказ для конкурса.

За кулисами кипела своя жизнь. Фото: Кирилл Мартынов

В этом году конкурс "Мисс Нижний Новгород" отмечает свое 25-летие, и недавно "Комсомолка" записала интервью с директором проекта Екатериной Чудаковой. Она признается, что конкурс - это ее детище, и она вложила в него свою душу и много сил.

Между выходами визажисты подправляли девушкам макияж. Фото: Кирилл Мартынов

- Для меня «Мисс Нижний Новгород» – это моя душа, - призналась Екатерина. - Пять лет назад я написала книгу «20 лет на высоте», посвященную 20-летию конкурса. И вот там я сказала, что этот проект – это как моя дочь, которой в этом году исполняется уже 25. У меня есть два сына и вот такая дочка – взрослая, осмысленная, уже взвешенно относящаяся к жизни. Все участницы конкурса на протяжении 25 лет стали для меня родными люди. Ведь главное в нашем мероприятии – это не красота. Главное – это харизма, энергия, доброжелательность, умение сострадать ближнему. Всегда все говорят, что красота спасет мир. Сейчас эта фраза особенно актуальна.