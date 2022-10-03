Конкурс «Мисс Нижний Новгород» отмечает 25-летний юбилей. ФОТО: Ксения Самсонова.

Приковывающие взгляд красавицы, блистательные наряды и поражающее воображение шоу – в этом году знаменитому конкурсу «Мисс Нижний Новгород» исполняется 25 лет. 5 октября на сцене театра «Комедия» нижегородцы смогут увидеть финал юбилейного конкурса. Чего ждать от этого шоу и как изменился конкурс за четверть века, рассказала в интервью «Комсомолке» организатор конкурса Екатерина Чудакова.

Прорыв в шоу-бизнесе

- Екатерина, впервые конкурс прошел в далеком 1996 году. Можете рассказать, как все начиналось?

- На самом деле все началось еще в 95-м году, когда я, будучи студенткой Волго-Вятской академии государственной службы, познакомилась с Татьяной Львовной Андреевой. Это директор конкурса «Мисс Москва» и «Краса России». Свое бюро «Мисс Москва» она основала примерно в то же время. И когда я рассказала, что я из Нижнего Новгорода, то она сначала пригласила меня участвовать в конкурсе. А потом, когда выяснилось, что это не то, чем я хочу заниматься, предложила основать свой конкурс в Нижнем Новгороде. Готовить мы его начали еще в 95-м году, а впервые провели – в августе 96-го. На кастинг к нам тогда пришли больше 800 девушек – это колоссальная цифра! В то время в Нижнем Новгороде такие большие мероприятия не проводились, и мы сделали настоящий прорыв в области шоу-бизнеса и стали пионерами этого движения в регионе.

- С тех пор конкурс проводится каждый год. Что вызывает у вас наибольшую гордость как у организатора?

- Прежде всего, то, что мы стали полноправной творческой единицей в регионе. Наш проект занял достойное место в событийном графике городских мероприятий. Титул «Мисс Нижний Новгород» - это титул, которым девочки гордятся, к нему стремятся. Последние три года из-за пандемии мы не проводили мероприятие, и все это время девочки со всей области мне писали – а когда будет конкурс, когда мы сможем поучаствовать? Москва тоже выступает за то, чтобы мы не прекращали, потому что когда мы не проводим свой конкурс, то на российском уровне нет представительницы от Нижнего Новгорода. Кроме того, мы гордимся тем, что наш конкурс – это переплетение очень многих людей. Это люди, которые занимаются и дизайном, и музыкой, и проведением шоу. Каждый год мы придумываем тему мероприятия, отражающую то, чем мы можем гордиться на региональном и общенациональном уровне. У нас уже был и авангард, и балет, и цирк.

Чего ждать от этого шоу и как изменился конкурс за четверть века, рассказала в интервью «Комсомолке» организатор конкурса Екатерина Чудакова. ФОТО: Арина Федотова.

Ожившая старина

- В этом году тема конкурса звучит очень замысловато - ««Народные художественные промыслы в сочетании с цифровыми технологиями». Что это значит?

- Главная тема в этом году – это, прежде всего, городецкая роспись, которой мы очень гордимся, и которая нас заряжает. Но мы сейчас уже никак не уйдем от того, что есть определенный канал коммуникации с молодой аудиторией – это цифра. Мы уже понимаем, что мало кто сейчас пойдет в музей, чтобы посмотреть на предметы искусства городецкой росписи. И нам хотелось придумать такую форму, которая раскроет всю красоту этого промысла.

- В чем это будет выражаться?

- Мы придумали несколько каналов. Первый – это одежда. У нас будет три нижегородских дизайнера, которые в коллаборации с городецкой росписью сделали свои наряды. Это Инна Миронова, создавшая коллекцию «Синяя птица». На любом конкурсе есть традиционный выход в купальниках– у нас это будут даже не купальники, а наряды, в которых девушки буду летать. И «Синяя птица», подчеркивающая красоту наших участниц, поможет нам в этом. Вторая коллекция - «Нижегоро Душка», созданная дизайнером Юлией Тубольцевой. Это тоже локальный бренд, известный на всю страну. Юля представит на шоу необычно скроенные наряды, которые изначально будут выглядеть, как строгие деловые костюмы. Однако в какой-то момент произойдет волшебство, и девушки развернут свои костюмы так, что нижегородцы увидят все богатство и всю красоту городецкой росписи. Это можно сравнить со шкатулкой, в которой скрывается настоящее сокровище цвета и принта. И, наконец, третья коллекция – это «Кися» Андрея Рыбинского». В этих костюмах девушки выйдут на финальный выход. Это 12 красивых платьев из натурального шелка, на которых отдельной историей станут принты городецкой росписи. Ведь чем интересна городецкая роспись? Там присутствуют люди и сюжетная линия. И все это мы увидим и в коллекции «Кися» - городецкие кошки, кони, люди и другие узнаваемые элементы. Только здесь они будут выглядеть очень современно.

- А какая будет в этом году корона?

- Она уже готова – это серебряная корона, выполненная в технике Казаковской филиграни. Ее дизайн был придуман специально для конкурса. Невероятно нежная и изящная вещь.

«Конкурс – это моя дочь»

- Мы много говорили о том, как конкурс повлиял на индустрию красоты в Нижнем Новгороде. А как он отразился на вас?

- Для меня «Мисс Нижний Новгород» – это моя душа. Пять лет назад я написала книгу «20 лет на высоте», посвященную 20-летию конкурса. И вот там я сказала, что этот проект – это как моя дочь, которой в этом году исполняется уже 25. У меня есть два сына и вот такая дочка – взрослая, осмысленная, уже взвешенно относящаяся к жизни. Все участницы конкурса на протяжении 25 лет стали для меня родными люди. Ведь главное в нашем мероприятии – это не красота. Главное – это харизма, энергия, доброжелательность, умение сострадать ближнему. Всегда все говорят, что красота спасет мир. Сейчас эта фраза особенно актуальна.

- В этом году в финал вышли 12 девушек. Кто они?

- Все 12 участниц этого года - настоящие героини, которые каждый день тренируются до поздней ночи: учатся «летать», участвуют в съемках. Каждая из них по-своему уникальна. Среди них есть, допустим, Настя Соколова, которая сейчас учится на четвертом курсе медакадемии и которая просто поражает своим трудолюбием. Параллельно с тренировками она проходит курс акушерства и гинекологии – и везде успевает. Есть Кристина Ким – мастер спорта по художественной гимнастике и детский тренер. Всем остальным девочкам она показывает маленькие секреты тренировок, позволяющие справиться с нагрузками и не потянуть спину. Такое сострадание к конкуренткам тоже дорогого стоит. Есть блогер Лера Овсянникова, благодаря которой нижегородцы смогли заглянуть за кулисы конкурса и осознали, что это огромный труд. Я помню каждую из них и каждой горжусь!

КСТАТИ

Финал конкурса «Мисс Нижний Новгород-2022» состоится 5 октября на сцене театра «Комедия»

КОНКРЕТНО

Кто вышел в финал конкурса «Мисс Нижний Новгород – 2022»?

- Анастасия Онуфриенко

- Анна Васильева

- Анастасия Соколова

- Светлана Серякова

- Дарья Луконькина

- Кристина Ким

- Анастасия Мазур

- София Грачева

- Анастасия Сажинова

- Дарья Червоненко

- Регина Мезенцева

- Валерия Овсянникова