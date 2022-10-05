Победительницей конкурса «Мисс Нижний Новгород 2022» стала 19-летняя Дарья Луконькина

Финал конкурса "Мисс Нижний Новгород" состоялся 5 октября в театре "Комедiя". Фото: Кирилл Мартынов

19-летняя Дарья Луконькина одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Нижний Новгород». Финал и торжественная церемония награждения состоялись 5 октября на сцене театра «Комедiя».

Дарья Луконькина учится в Мининском университете. Она работает моделью, аниматором, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

- С детства я очень любила сцену, творчество. Занималась танцами, вместе с командой объездили много городов России. Сейчас я участница группы поддержки «Торпедо», но танцы по сей день остаются неотъемлемой частью моей жизни. Занимаюсь плаванием, другими видами спорта. Люблю творчество, создавать что-то новое, придумывать сценарии для мероприятий. Люблю детей, поэтому решила попробовать себя в анимации и организации детских мероприятий, - рассказывает девушка о себе.

За титул самой красивой девушки сражались 12 участниц. Фото: Кирилл Мартынов

В этом году темой конкурса стала городецкая роспись и ее современное переосмысление. По словам директора проекта Екатерины Чудаковой, сегодня художественные промыслы можно открыть для себя заново с помощью цифровых технологий, иммерсивного перформанса и креативных начинаний. В финале конкурса «Мисс Нижний Новгород — 2022» на сцене старинные узоры росписи ожили с помощью участниц проекта, нижегородских дизайнеров и современных технологий.

19-летняя Дарья Луконькина стала обладательницей титула "Мисс Нижний Новгород 2022" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В финале конкурса 12 самых красивых девушек Нижнего Новгорода вышли на сцену, чтобы блеснуть нарядами, созданными тремя нижегородскими дизайнерами в коллаборации с городецкой росписью – это платья из натурального шелка, костюмы-трансформеры и одежда, сшитая специально для выхода в купальниках. В этот вечер зрители увидели коллекции дизайнеров Юлии Тубольцевой (TIU), Андрея Рыбинского (Numero Nuovo) и Инны Мироновой (Inna Mironova).

В завершении этого праздника красоты победительнице одели на голову серебряную корону, выполненную в технике Казаковской филиграни. Ее дизайн был придуман специально для конкурса. Кстати, в этом году конкурс «Мисс Нижний Новгород» отмечает 25-летие. Ранее «Комсомолка» публиковала юбилейное интервью с директором проекта Екатриной Чудаковой.