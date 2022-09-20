В Нижегородской области сняли запрет на посещение лесов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Нижегородской области сняли запрет на посещение лесов. Это связано с тем, что высокая опасность природных пожаров миновала, и теперь можно спокойно ходить за ягодами и грибами. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

На карте, опубликованной на сайте ведомства 19 сентября, практически вся территория Нижегородской области отмечена зеленым цветом – это означает, что пожарная опасность отсутствует. Однако на окраине Чкаловского и Сеченовского районов небольшой риск возникновения природных пожаров все же есть: здесь установлен 2 класс пожарной опасности.

- Обстановка с лесными пожарами в Нижегородской области сейчас находится на особом контроле. Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга «Лесохранитель». Также усилено авиационное и маршрутное патрулирование лесов, - сообщили в минлесхозе.

В этом сезоне в Нижегородской области зафиксировано 65 лесных пожаров – большинство из них произошло по вине человека. К счастью, в 97% случаев возгорание удалось потушить в первые сутки. Самый крупный пожар случился в Воротынском районе на востоке Нижегородской области: там пожарные и добровольцы несколько недель тушили лес, который полыхал по площади в несколько тысяч гектаров. Ликвидировать пожар удалось лишь 1 сентября.

Весь август в регионе стояла засушливая и жаркая погода, поэтому, чтобы не допустить повторения пожаров, власти ввели полный запрет на посещение лесов во всех районах. К счастью, сейчас угроза природных пожаров снизилась до минимума, поэтому нижегородцам разрешили ходить в лес. Надо сказать, это произошло очень своевременно, потому что в ближайшие дни, как ожидается, в нижегородских лесах должны пойти грибы.

КСТАТИ

При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу: 8(831)430-01-23.