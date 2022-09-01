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Происшествия1 сентября 2022 15:08

Лесной пожар в Воротынском районе ликвидирован

Режим ЧС по региону будет отменен
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Лесной пожар в Воротынском районе ликвидирован

Лесной пожар в Воротынском районе ликвидирован

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ликвидация лесного пожара в Воротынском районе закончена 1 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Губернатор нижегородской области Глеб Никитин.

– Огромное спасибо всем, кто принял участие в борьбе с этой стихией! – выразил благодарность Глею Никитин.

Также Губернатор области отметил, что режим ЧС может быть отменен, но режим повышенной готовности будет действовать. Это связано с тем, что в некоторых районах сохраняется 4 и 5 классы пожарной опасности. Тем не менее правительство планирует разрешить охоту.

Напомним, режим ЧС местного масштаба ввели в Воротынском районе из-за лесного пожара, которым охвачены местные леса. Возгорание произошло больше двух недель назад в болотистой труднопроходимой местности.