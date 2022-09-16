Грибной слой еще может пойти в Нижегородской области в конце сентября-начале октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Куплю один гриб (белый). Посмотреть, как хоть выглядят они, эти грибы, а то с мая по сегодняшний день видел один полусухой подберёзовик, - шутит один из нижегородских грибников в сообществе любителей тихой охоты ВКонтакте.

Шутка эта – с большой долей горькой правды: в этом году в нижегородских лесах очень мало грибов. Да, где-то иногда грибники находят небольшое количество «шляпок», но в целом ситуация очень печальная. Вторая половина лета в регионе выдалась засушливая, но с наступлением осени вроде бы и дожди пошли, а грибов всё нет. Почему так происходит и стоит ли еще ждать слоя этой осенью, мы узнали у доцента кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ, кандидата биологических наук Владимира Воротникова.

Грибы еще могут нас порадовать

- Уже второй год подряд лето в Нижегородской области стоит сухое и жаркое, а это стресс для грибов. Хотя в июле-начале августа грибы кое-где были, но потом началась эта августовская жара без осадков – грибницы стали испытывать большой стресс и впали в состояние анабиоза, - объясняет Владимир Воротников.

По его словам, сейчас появилась надежда, что грибы всё-таки еще порадуют любителей тихой охоты.

- С наступлением сентября прошли дожди (правда, маловато, но хоть что-то), было похолодание, а потом потепление – это обычно стимулирует плодовые тела к росту. Так что грибы начнут расти, но изобилия не будет, потому что они второй год испытывают стресс. Я надеюсь, что грибы пойдут к следующим выходным 24-25 сентября, - говорит биолог.

Заморозки – не проблема

В начале осени в некоторых районах Нижегородской области уже прошли первые заморозки: местами столбики термометров опускались ночью до -4 градусов. Однако для грибов это не смертельно, уверяет Владимир Воротников. Да, в холодную погоду они растут не так быстро, как летом, но зато почти не встречается червивых.

Судя по прогнозу синоптиков, до конца сентября минусовых температур не предвидится (по крайней мере, днем), хотя с 23 сентября в регион придет похолодание до +3…+6 градусов. Но уже через несколько дней потеплеет до +11…+13 градусов, установится сухая и солнечная погода. Отличная пора для лесных прогулок – главное, одеться по погоде.

Где искать белые

Не секрет, что заветная цель любого грибника – белый гриб. Ароматный наваристый супчик или хрустящие маринованные заготовки на зиму с пикантными приправами – белый гриб хорош во всех рецептах. Однако в последние годы он также не балует нижегородских грибников.

- Белые обычно встречаются в изреженном лесу, в полях, перелесках, на обочинах лесных дорог – там, где хорошее освещение, - пояснил Владимир Воротников. - В дремучих лесах они не любят расти. Однако сейчас леса запущены: за их содержание отвечают арендаторы, а не сотрудники лесничеств. Лес сильно захламлен, а в старых лесах белые грибы расти не любят.

В конце сентября - начале октября в нижегородских лесах кроме белых, подберезовиков и подосиновиков можно собирать рыжики, серушки и зеленушки, как их зовут в народе.

Бди!

К сожалению, иногда дегустация лесных даров заканчивается больницей. Так, за минувший сезон в Нижегородской области 13 человек отравились грибами. Три человека попали в больницу в Нижнем Новгороде, еще 10 случаев произошло в Сосновском районе. Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Чтобы не пополнить эту печальную статистику, собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете. Не берите грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение, в противном случае это может оказаться бледная поганка, яд которой смертельно опасен. Не собирайте грибы в непосредственной близости от трасс и дорог – они имеют свойство впитывать все экологические яды и загрязнители. Не берите старые и перезревшие грибы, не давайте грибы детям до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поляну с гигантскими грибами обнаружили в Балахнинском районе

Нижегородец нашел в лесу грибы, размеры которых в разы превышают размер ладони взрослого мужчины (подробности).