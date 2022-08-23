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Происшествия23 августа 2022 13:23

Лесной пожар в Воротынском районе: последние новости на 23 августа 2022 года

Почти 900 человек тушат лесной пожар в Нижегородской области
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Пожар тушат в том числе и с воздуха.

Пожар тушат в том числе и с воздуха.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Почти 900 человек и 150 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара на востоке Нижегородской области, где уже вторую неделю в Воротынском районе идет ожесточенная борьба с огнем.

По данным нижегородского ГУ МЧС, площадь активного горения сейчас составляет 360 гектаров. Общая площадь, пройденная огнем, - 6100 гектаров.

На борьбу с огнем брошены силы почти 900 человек.

На борьбу с огнем брошены силы почти 900 человек.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, пожарные, лесники и просто добровольцы - привлечены силы и средства Республик Татарстан и Чувашской Республик, Нижегородской, Пензенской, Кировской областей. Борьба с огнем ведется и с воздуха. Пожар тушат три вертолета Ми-8 МЧС России. Всего за время работы они совершили более 290 вылетов и сбросили воду объемом 873 тонны.

Площадь, пройденная огнем, превысила 6 тысяч га.

Площадь, пройденная огнем, превысила 6 тысяч га.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- На сегодняшний день основной задачей является локализация пожара и проведения отжигов по периметру с целью закольцевания пожара и реализация окарауливания. Сложность при тушении заключается в высоком температурном режиме, порывистом ветре и труднопроходимой местности – как для инженерной, так и для пожарной техники, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

В нескольких километрах от зоны пожара находится небольшой поселок Кузьмияр с населением менее 700 человек. Там круглосуточно дежурят автобусы на случай возможной эвакуации, однако в региональном МЧС отмечают, что угроз для населенных пунктов на данный момент нет.

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