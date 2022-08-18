Лесной пожар из Нижегородской области перешел на территорию Марий Эл. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лесной пожар, который уже четвертые сутки бушует на окраине Нижегородской области, перешел на территорию Республики Марий Эл. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды республики.

Практически сразу же, как только возник пожар в Воротынском районе, марийские лесопожарные формирования работали на границе регионов, пытаясь не допустить распространение огня, но, к сожалению, предотвратить этого не удалось, и 17 августа огонь перекинулся на территорию Юринского лесничества республики Марий Эл.

По данным нижегородского ГУ МЧС на вечер 17 августа, площадь пожара в Воротынском районе составляет 2890 гектаров.

- Угроза перехода огня на территории населённых пунктов отсутствует, эвакуация жителей населенных пунктов не требуется. На территории, охваченной лесным пожаром, построек нет - местность болотистая и является труднопроходимой, - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает более 160 человек, задействовано 66 единиц техники.

- Для разведки обстановки в районе пожара применяются беспилотники. Один из методов, применяемый для борьбы с пожаром, - контролируемый встречный отжиг, - сообщили в ФБУ «Авиалесохрана».

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, пострадавших и погибших нет. Как сообщили в минлесхозе, на данный момент это единственный лесной пожар, зарегистрированный на территории Нижегородской области. В Воротынском районе введен режим ЧС местного масштаба.