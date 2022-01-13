Волонтёры рассказали, как искали трех лыжников, пропавших ночью в лесу под Нижним Новгородом

Из-за погодных условий искали их около 2,5 часов. Фото: ПСО «Волонтёр-Чкаловск».

Ещё одна история спасения заблудившихся в лесу нижегородцев произошла в Чкаловском районе накануне. В ночь на 10 января в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112» поступил звонок от трех мужчин, которые рассказали, что катались на лыжах в лесном массиве в районе деревни Трофаново и сбились с пути.

Информация о потеряшках волонтёрам поступила где-то в полпервого ночи, специальный оператор сумел установить координаты их примерного нахождения, после чего поисковая группа вместе с местной полицией выдвинулась на место и там уже началась работа.

- Лыжники вошли в лес около 4 часов дня, но так как вокруг большие сугробы, они просто-напросто не смогли вернуться обратно, - рассказала «КП-Нижний Новгород» руководитель ПСО «Волонтёр-Чкаловск» Екатерина.

Зима – это самый сложный период для поисков, так как даже самим спасателям каждый метр исследования занесённой территорий дается очень тяжело. Искали лыжников долго, старались идти по заданным координатам.

- Заблудившиеся мужчины не растерялись и смогли развести костёр, но мы его не видели и не слышали, пока не приблизились до 6 метров, вы представляете, насколько сильно шёл снег? Да и лыжники сами как-то оказались прямо посреди этих снежных завалов, то есть со всех сторон были закрыты и отклик начали слышать только с 20 метров, - объяснила волонтёр.

Из-за тяжелых погодных условий поиск и эвакуация потеряшек из леса заняла примерно два с половиной часа. Состояние мужчин было удовлетворительное, а их здоровью ничего не угрожало.

- Они переохладились только, замерзли и проголодались, но ничего, всё нормально, - добавила в разговоре с «КП-Нижний Новгород» руководитель ПСО «Волонтёр-Чкаловск» Екатерина.

Как только мужчины доехали до дома, то сразу же написали волонтёрам сообщение, что благополучно добрались: «Мы дома, спасибо вам большое! Без вас бы пропали».

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