Грибника, заблудившегося в нижегородском лесу, нашли в болоте с помощью тепловизора.

Из леса мужчину вынесли на носилках. Фото: скрин из видео. Источник: Поисково-спасательный центр «Рысь»

Волонтёры поисково-спасательного центра «Рысь» помогли выбраться из ночного леса 54-летнему нижегородцу. Местоположение пропавшего удалось выяснить с помощью квадрокоптера и тепловизора. Историей спасения со счастливым концом поисковики поделились в социальных сетях.

В четверг, 23 сентября, мужчина отправился собирать грибы в лес, а когда решил отправиться домой, то понял, что заблудился. Дорогу обратно нижегородец решил искать поутру, поэтому позвонил жене домой, чтобы предупредить, что заночует в лесу. Оставлять мужа неизвестно где в холодную ночь женщина не стала и обратилась за помощью в полицию.

Срочный сбор на поиск объявили и волонтёры, когда им пришла ориентировка. Сразу два поисковых отряда отправились в путь.

- В одном из экипажей был доброволец с коптером и тепловизором, он нам очень помог. Когда два УАЗа, один наш, другой волонтёров, прокатывали дороги, Андрей с квадрокоптера увидел объект, похожий на человека, - рассказывают поисковики.

Как выглядит работа с тепловизором. Фото: Андрей Калинин

Координаты места, где находится человек, были переданы волонтёрам, которые сразу же двинулись в указанном направлении. Андрей тем временем решил перепроверить, действительно ли он нашёл человека. Коптер снова взмыл ввысь, заблудившийся мужчина заметил летающий вокруг объект и принялся махать рукой.

- От дороги до потеряшки было всего 250 метров, мы работали до этого там на отклик, но откликался дедушка очень слабо и мы его просто не слышали, - вспоминают волонтёры. - Эвакуация выдалась не из легких.

Нижегородец заблудился в болотной местности, пробираться к нему пришлось сквозь заросли камышей. Когда волонтёры увидели заблудившегося мужчину, он уже лежал на земле под дождевиком, собираясь тут и заночевать.

- Мы спросили про самочувствие, дедушка спокойно отвечал, поднялся на ноги и тут мы поняли, что так просто до машины не дойдем, идти мужчина не мог, - рассказали волонтёры.

Тогда на помощь подоспели другие ребята и уже все вместе на носилках поисковики вынесли мужчину из леса.

- Если бы не коптер, найти дедушку ночью мы бы не смогли, а ночи сейчас холодные, к тому же шёл дождь. Огромное спасибо Андрею за помощь и спасенную жизнь, - поблагодарили добровольца в поисково-спасательном центре «Рысь».

Кстати, немногим позже Андрей признается, что времени до дождя было только на один вылет, и это большая удача, что всё сложилось как надо.

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