Задушил и несколько раз ударил ножом: Женатый любовник беременной Виктории Гущиной, пропавшей под Нижним Новгородом, три дня прятал её тело и писал сообщения от её имени Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 21-летней Виктории Гущиной, которую искали в Нижегородской области последние три дня. Им оказался знакомый девушки, с которым та состояла в близких отношениях. Мужчина сознался в содеянном и показал полиции, где спрятал тело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, девушка пропала 5 июля 2022 года и вчера, к сожалению, была обнаружена убитой. Последний раз её видели садящейся в такси, чтобы доехать до Нижнего Новгорода из Кстова. Затем на телефон её лучшей подруги – Анны Русаковой – стали приходить странные сообщения якобы от Вики. Анна заподозрила неладное. Именно она поняла, что с подругой что-то случилось, и стала бить тревогу. В результате девушка оказалась права: Виктории уже не было в живых, когда поступило первое сообщение с текстом "Аня, я поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный".

Полиция объявила официальный розыск вчера, 8 июля. К ночи тело девушки обнаружили, но никаких подробностей и версий гибели Виктории не было. К слову, в социальных сетях многие винили таксиста, с которым девушка отправилась в достаточно долгий путь.

Однако теперь полиция заявила о задержании 34-летнего подозреваемого. Ранее мужчина судим не был. В нижегородском СУ СКР добавили, что между женатым задержанным и Викторией были близкие отношения. Известно, что на момент исчезновения девушка находилась на раннем сроке беременности. Следователи не исключают, что именно наличие у мужчины семьи стало причиной конфликта между парой.

В ведомстве выяснили, что ссора Вики и задержанного мужчины произошла ещё 5 июля около 16 часов в лесополосе у деревни Зелецино Кстовского района. В ходе конфликта подозреваемый задушил девушку и несколько раз ударил ножом. Её тело он оттащил в соседние кусты и спрятал там.

Как раз в это же время Анне Русаковой поступило второе сообщение с номера подруги с текстом: "Не переживайте, я нормально, завтра вечером приеду. Телефон тупит, я его утопила". А на следующий день телефон Вики был найден в деревне Ржавка без одной сим-карты.

– Она пытается выйти на связь со второй симки, либо это автодозвон. Нужно отследить геопозицию, – рассказывала тогда Анна.

Подруга была уверена: Вика не могла просто так загулять, с ней наверняка что-то случилось.

– У неё дома остались животные – кот и собака. Она их очень любила и не могла оставить так надолго одних без воды и еды, – утверждала Анна.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве. Следователи подчёркивают, что в ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный": Беременная девушка бесследно исчезла, сев в такси, а через два дня её телефон без сим-карты нашли на обочине

21-летняя Виктория Гущина живет в городе Кстово, где работает воспитателем в детском саду. Девушка рано осталась без родителей, и самым близким человеком для неё была подруга Анна Русакова, которая и обратилась в полицию после её исчезновения. Сейчас Анна бьёт во все колокола и просит помощи у нижегородцев и жителей Кстова в поисках Виктории (подробности).