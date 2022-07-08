Полиция объявила в розыск 21-летнюю Викторию Гущину, пропавшую по дороге в Нижний Новгород при странных обстоятельствах

21-летняя Виктория Гущина пропала 5 июля по дороге в Нижний Новгород. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция завела розыскное дело по факту исчезновения 21-летней Виктории Гущиной, которая пропала по дороге из Кстова в Нижний Новгород при очень странных обстоятельствах. 5 июля девушка села в такси, написала подруге сообщение и после этого перестала выходить на связь. Её телефон нашли через два дня на обочине дороги в местной деревне.

- Последний раз ее видели у дома на переулке Энергетиков в городе Кстово. С тех пор о её местонахождении неизвестно, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

С заявлением в полицию обратилась лучшая подруга Виктории Анна – именно она сейчас наиболее активно ведет поиски пропавшей девушки. По ее словам, 6 июля ей приходило сообщение с неизвестного номера якобы от имени Виктории, в котором она просила не волноваться и сказала, что приедет. Однако где она находится, до сих пор никому неизвестно.

В ОМВД по Кстовскому району был объявлен сбор личного состава, начаты поиски с участием добровольцев. Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории Гущиной, просьба сообщить об этом по каналу связи 02 или по телефонам 8 (83145) 5-95-45, 8 (83145) 5-95-33.

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21-летняя Виктория Гущина живет в городе Кстово, где работает воспитателем в детском саду. Девушка рано осталась без родителей, и самым близким человеком для нее была подруга Анна Русакова, которая и обратилась в полицию после её исчезновения. Сейчас Анна бьет во все колокола и просит помощи у нижегородцев и жителей Кстова в поисках Виктории (подробности).