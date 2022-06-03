Пять причин приехать в Нижний Новгород этим летом

Рассказываем, что посмотреть в Нижнем Новгороде этим летом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Более половины россиян этим летом планируют провести отпуск в своей стране – таковы данные исследования российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Это значит, что тысячи людей отправятся не за границу, а будут развивать внутренний туризм. Благо в нашей огромной стране красивых мест и достопримечательностей на сто лет припасено, от Калининграда до Камчатки.

Взять, например, Нижний Новгород – старинный город, расположенный на слиянии двух великих рек и находящийся всего в четырех часах езды от Москвы. В прошлом году Нижний отметил свое 800-летие, и к юбилею в городе было обновлено множество общественных пространств, появились новые прогулочные зоны, достопримечательности, смотровые площадки. И вот вам пять неочивидных причин для того, чтобы посетить Нижний Новгород.

В Нижнем Новгороде не будет скучно. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

ПОСМОТРЕТЬ ЗАКАТЫ

Да-да, и не надо иронизировать, что солнце – оно и в Африке солнце. За Нижним Новгородом уже давно закрепился неофициальный статус столицы закатов, а в прошлом году даже начали проводить одноименный фестиваль - кстати, он стартует уже 4 июня.

Вид заходящего солнца над слиянием Оки и Волги с высокого берега – зрелище, от которого захватывает дух. Вся панорама как на ладони: Александро-Невский собор, футбольный стадион, борский мост, жилые микрорайоны и волжская пойма на противоположном берегу реки – все это окрашивается золотисто-красными лучами заходящего солнца, постепенно превращаясь в темные силуэты на горизонте.

Закат над Волгой. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Лучше всего смотреть закаты с набережной Федоровского, Нижневолжской и Верхневолжской набережных – оттуда открываются самые потрясающие виды. Еще можно взять вечернюю речную прогулку на теплоходе и полюбоваться на закат с воды.

ПРОКАТИТЬСЯ НА КАНАТКЕ

Канатная дорога считается одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Она соединяет областной центр и город Бор, который находится на противоположном берегу Волги. Для туристов канатка – это аттракцион, а для жителей Бора – быстрый способ добраться до центра Нижнего Новгорода, минуя мосты и пробки.

Нижегородская канатная дорога считается самой длинной канаткой над водой в Европе: ее длина составляет 3661 метр. Средняя скорость движения — 14-22 км/ч.

Канатная дорога соединяет Нижний Новгород и Бор. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сквозь прозрачные стенки кабинок открываются виды на город, волжские заводы и борскую пойму. Особенно приятными эти поездки бывают летом, когда расстилающиеся внизу пейзажи утопают в зелени или играют солнечными бликами на воде. Только не забудьте посмотреть прогноз погоды, в периоды сильных ветров работу канатной дороги приостанавливают.

СЪЕЗДИТЬ НА СТРЕЛКУ

Когда нижегородцы приглашают кого-то на Стрелку, они вовсе не имеют в виду бандитские разборки. Стрелка – это территория на берегу в месте слияния рек Оки и Волги. Здесь находится кафедральный собор Александра Невского (самый высокий храм Нижнего Новгорода – его высота 87 метров), футбольный стадион, построенный к Чемпионату мира 2018 года и парк, разбитый не так давно к юбилею Нижнего Новгорода.

Долгие годы здесь располагался грузовой речной порт, и только в 2015 году выяснилось, какую ценность скрывают его старые неказистые склады, когда внутри обшарпанных кирпичных стен были обнаружены ажурные металлические конструкции XIX века.

Вечерняя Стрелка в свете огней. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как оказалось, это пакгаузы, которые являются часть главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. В начале XX века конструкции перенесли в порт, где использовали в качестве основы для строительства складов.

Пакгаузы получили статус объекта культурного наследия регионального значения, и их было решено задействовать в культурной жизни города. Сейчас здесь оборудовали галерею и концертный зал.

ОКУНУТЬСЯ В МИР СТРИТ-АРТА

Нижний Новгород славится не только своими закатами, но и стрит-артом. В городе очень развита культура уличного искусства, так что иногда Нижний даже называют столицей российского стрит-арта. Здесь часто проводятся различные тематические мероприятия, а большинство работ создано в рамках фестиваля «Место», в котором принимают участие как местные художники, так и российские знаменитости в мире уличного арта – например, летом прошлого года свою работу в центре Нижнего Новгорода представил Покрас Лампас. Он расписал стену дома №40 по улице Короленко в историческом квартале города.

Граффити-портрет Ростислава Алексеева на опоре метромоста в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Граффити, муралы, небольшие рисунки и целые картины под открытым небом можно найти в Нижнем Новгороде повсюду: под мостами, на эстакадах, трансформаторных будках, на старых деревянных домах, заброшках и многоквартирных «панельках». Своего рода визитной карточкой уличного стрит-арта уже стала «кричащая башня» бывшей Куйбышевской водонапорной станции, расположенная на набережной Оки между Молитовским и Канавинским мостом. В верхней части башни расположены круглые оконца, под которыми уличный художник Никита Nomerz нарисовал нос и открытый рот – получилось, будто башня вытаращила глаза и «кричит».

Много арт-объектов можно найти на опорах метромоста – со стороны улицы Черниговской это гигантский граффити-портрет известного конструктора Ростислава Алексеева, а со стороны улицы Марата - черно-белая работа «Полет», выполненная калининградским художником Jon в рамках фестиваля «Место».

Граффити Ильи Спиченкова на Окском съезде. Работа посвящена работе МЧС. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Один из самых масштабных граффити посвящено работе пожарных и спасателей. Картина создана в честь 30-летия МЧС России и находится на Окском съезде около регионального управления ведомства. Общая протяженность рисунка – около 800 метров. Работа над гигантской экспозицией велась три месяца, ее автор - пожарный из Дзержинска и по совместительству художник Илья Спиченков.

Мурал с изображением Максима Горького на улице Суетинской. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО НАБЕРЕЖНОЙ БЕЗ ВОДЫ

Что еще нужно непременно сделать, будучи в Нижнем Новгороде, так это отправиться на набережную Федоровского – здесь находятся лучшие видовые точки и смотровые площадки, с которых можно полюбоваться городской панорамой и насладиться видом вечернего Нижнего. В словарях русского языка слово «набережная» толкуется как «берег, укрепленный стенкой из бетона, камня, дерева, а также улица, идущая вдоль такого берега или вообще вдоль берега». Однако никакой реки на набережной Федоровского нет – вода расположена внизу, у подножия Дятловых гор, на которых находятся террасы и видовые площадки. Чтобы пройти к реке, необходимо спуститься на 100 метров вниз по склону и пройти еще порядка 250 метров.

Вид, открывающийся с набережной Федоровского. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В 2021 году на набережной Федоровского была проведена реконструкция, и на склонах появился парк 800-летия Нижнего Новгорода. Сейчас здесь есть променад, стеклянные беседки, детская площадка, качели и амфитеатр, сидя на ступенях которого можно любоваться красотами города.

Амфитеатр на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

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Конечно, названные причины посетить Нижний Новгород можно отнести скорее к нетривиальным и неочевидным. Кроме этих достопримечательностей в городе еще много всего интересного: Кремль, Ярмарка, храмы и монастыри, Рождественская улица, музеи и старинные особняки и исторические кварталы.