«Настоящий герой нашего времени»: Пожарный-художник из Дзержинска прославился на всю страну

Илья Спиченков за работой. Фото: администрация г.Дзержинска

Пожарный из Дзержинска Илья Спиченков прославился на всю Россию благодаря своему художественному таланту. Многим нижегородцам он уже известен своими масштабными стрит-арт работами, но теперь о художнике узнали и за пределами Нижегородской области: сюжет о нем вышел на Первом канале.

Илья Спиченков работает пожарным в одной из частей Дзержинска, а в свободное от работы время рисует. В 2018 году он получил грант от городской администрации, став победителем конкурса молодежных социальных проектов, и совместно с мэрией организовал проект «Дыхание города», сутью которого является создание рисунков в стиле стрит-арта с изображением полотен известных художников. Так, на фасадах обычных дзержинских домов появились изображения «Джоконды» Леонардо да Винчи, «Поцелуя» Густава Климта, автопортрета Ван Гога и его знаменитой «Звездной ночи» - последнюю открывали с особым размахом в присутствии первых лиц города. Все картины оснащены специальным qr-кодом.

Фрагмент граффити на фасаде дома по мотивам "Звездной ночи" Ван Гога. Фото: администрация г.Дзержинска

«С помощью приложения на смартфоне можно будет изучать эти картины в сопровождении профессионального аудиогида. Таким образом, этот проект создает не просто разрозненные арт-объекты, а целостную экспозицию», - рассказал Илья Спиченков.

Троллейбус, расписанный по мотивам Пабло Пикассо. Фото: соцсети

Не только стены зданий становятся полотнами для картин граффитиста, но даже городской транспорт. В Дзержинске уже курсируют несколько троллейбусов, расписанные по мотивам творчества Пабло Пикассо, Марка Шагала, Ивана Шишкина. При этом в каждой работе отражен и местный колорит.

Троллейбус, расписанный по мотивам творчества Ивана Шишкина. Фото: администрация г.Дзержинска

«На работу уходит порядка недели, предварительно разрабатывается эскиз. В основу ложатся фрагменты работ известных художников, но при этом в изображение вписываются элементы городского пейзажа Дзержинска», - рассказал «Комсомолке» в Нижнем» Илья Спиченков.

Троллейбус, расписанный по мотивам Марка Шагала. Фото: администрация г.Дзержинска

Но, пожалуй, самая масштабная работа Ильи, которая прославила его за пределами родного города, находится в Нижнем Новгороде. Это масштабное граффити, посвященное работе пожарных и спасателей. Картина создана в честь 30-летия МЧС России и находится на Окском съезде около регионального управления ведомства. Общая протяженность рисунка – около 800 метров. Работа над гигантской экспозицией велась три месяца.

Работа над масштабным граффити велась три месяца. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Граффити рассказывает не только о работе пожарных, но и о трудовых буднях спасателей, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, авиации МЧС России. Отдельное полотно посвящено кинологической службе в системе МЧС России, также художник не обошел вниманием врачей, которые спасают человеческие жизни в период пандемии.

Фрагмент гигантского полотна, посвященного работе пожарных и спасателей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Я рисую с особым рвением и порывом, и хочется передать все чувства и любовь, ведь картина имеет свойство впитывать эмоции художника и отдавать их зрителю», - признается Илья.

На странице художника в соцсети большое количество людей пишут слова восхищения и благодарности за его работу.

«Илья, ты замечательный человек, ты настоящий герой нашего времени, вот о таких, как ты, стоит писать в школах сочинения. Твой талант - он не просто сам по себе, а он внедрен в жизнь и существует среди нас, в нашей жизни, в жизни миллионов простых людей. Спасибо тебе за все!» – написала одна из подписчиц Любовь Начева.

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