Новый стрит-арт появился на одной из опор метромоста в Нижнем Новгороде Фото:Сергей Коротков

Новый стрит-арт калининградского художника появился на одной из опор метромоста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице фестиваля уличного искусства «Место» в социальной сети.

Так, работа калининградского художника Jon является отсылкой к истории песчаного острова Гребневские пески. С 1970-х годов на нем располагался пляж, куда до начала 90-х можно было попасть по наплавному мосту. Новый стрит-арт расположен как раз в том месте, где раньше располагался в советское время популярный городской пляж.

- Жизнь проходит очень быстро. Одни рискуют отправиться в полет, а другие вынуждены лишь наблюдать за этим со стороны, — отмечает художник Jon.

Напомним, что пятый фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 20 июня, сообщают организаторы. В эти дни российские и зарубежные художники создадут новые объекты уличного искусства и проведут экскурсии по улицам города.

В этом году в рамках фестиваля на улицах горда появится более 20-ти новых арт-объектов. Некоторые работы будут созданы после 20 июня. С онлайн-картой объектов уличного искусства можно ознакомиться здесь.