Известный стрит-арт художник Покрас Лампас представил «огненное» граффити в Нижнем Новгороде

Новая каллиграфическая роспись появилась в рамках пятого фестиваля уличного искусства «Место». Фото: Instagram POKRAS LAMPAS

Один из самых популярных российских стрит-арт художников Покрас Лампас оставил свой след в Нижнем Новгороде. Он расписал стену дома №40 по улице Короленко в историческом квартале города. Презентация новой инсталляции состоялась накануне вечером. Горожане и гости города собственными глазами смогли увидеть на стене старинного особняка граффити, охваченное языками пламени. К счастью, огненное зрелище оказалось всего лишь аудиовизуальным сопровождением от компании Dreamlaser.

Работа несёт в себе важное послание – необходимо сохранять старые деревянные здания, заниматься их реставрацией и ни в коем случае не поджигать.

- Это некое напоминание об истории других домов и, надеюсь, некий оберег этого дома от того, что с ним могло бы произойти, но теперь я на 100% уверен, не произойдет, - подчеркнул в своём приветственном слове художник.

Масштабная каллиграфическая роспись с зашифрованной фразой «Огонь, выйди вон» создавалась в рамках пятого фестиваля уличного искусства «Место» и привлекла внимание многих нижегородцев. Однако не все остались довольны таким творчеством. Например, известная градозащитница Анна Давыдова в своем Instagram-аккаунте раскритиковала это граффити.

- Не понравилось. Пожаров на исторических домах и так в реальности уже нагляделись. Так внимание к этой проблеме не привлекают, тем более, на той территории, где идёт спасение этих домов и развитие. Можно было бы выбрать квартал на Шевченко, - считает Давыдова.

Общественница также отметила, что в представленном контексте эта работа Покраса Лампаса не была согласована с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

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