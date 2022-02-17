Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 февраля 2022 года: У 4 882 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 17 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 320 054 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 4 882 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 246 188 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 2 705 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 830 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 17 февраля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (29 582) и на Бору (12 950). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (645) и Перевозском районе (695).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (11 262 человека), Санкт-Петербург (17 151 человек) и Московская область (3 499 человек).

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