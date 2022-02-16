Ещё у 4 882 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 16 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 320 054 человека. За последние сутки было выявлено 4 882 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 2 705 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 246 188 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 830, а за последние сутки двадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (29 582) и на Бору (12 950). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (645) и Перевозском районе (695).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (11 262 человека), Санкт-Петербург (17 151 человек) и Московская область (3 499 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.