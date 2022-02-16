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Общество16 февраля 2022 12:13

QR-коды не планируют отменять в театрах Нижегородской области

По словам губернатора Нижегородской области, театры должны оставаться зоной, свободной от COVID-19
Екатерина КУРГУЗОВА
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QR-коды не планируют отменять в театрах Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

Так, обеспокоенные нижегородцы стали писать в комментариях Instagram главе региона по поводу отмены QR-кодов в театрах.

- Когда отменят куар-коды в театры? Странно как-то, в поликлинику с температурой можно, чтобы врача не вызывать. За что с театрами так?, - задала вопрос в комментариях главы региона нижегородка.

Ситуацию прокомментировал Глеб Никитин. По его мнению, театры должны оставаться зоной, свободной от коронавируса.

- Люди проводят достаточно много времени в одном помещении. Рассадка, несмотря на ограничения, достаточно плотная, инфекция перелается воздушно- капельным путем, поэтому в данном случае безопасность на первом месте, - уточнил губернатор Нижегородской области.

Он также добавил, что нельзя сравнивать больницы и поликлиники с театрами, потому что вторые не являются местами первой необходимости.