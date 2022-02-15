Омикрон подтвердился у 94% больных коронавирусом нижегородцев

94% заболевших коронавирусом в Нижегородской области заражены именно новым омикрон-штаммом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, ссылаясь на высокотехнологичные молекулярно-генетические исследования, проведённые в Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Академика И.Н.Блохиной и ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" (Саратов).

Отмечено, что основная часть заболевших омикроном не выезжала за пределы Нижегородской области.

– Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары, заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ, – добавили в ведомстве. – Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали 4 992 случая заражения коронавирусом.