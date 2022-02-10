В нижегородских автобусах работает только 21 из 221 валидатора

Дела с внедрением валидаторов в нижегородском общественном транспорте идут ни шатко ни валко. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Только 21 валидатор для оплаты проезда работает в нижегородских автобусах из 221 установленного. Остальные валидаторы заработают к концу квартала. Об этом сообщили представители министерства транспорта Нижегородской области, отвечая на вопросы нижегородцев в Instagram.

- Подключить сразу их не представлялось возможным, поскольку ко всем валидаторам необходимо было подключить принтеры для печати билета с реквизитами, поскольку он является договором между пассажиром и перевозчиком на оказание услуги, - пояснили в минтрансе.

Сейчас устройства эксплуатируются в тестовом режиме на семи не самых популярных маршрутах: А5, А33, А27, А23а, А25, А53а, А53б. Маршруты выбраны именно такие, «чтобы стационарные терминалы спокойно прошли тестирование». В 1 квартале ими будут оснащены еще 190 автобусов. 380 единиц трамваев и троллейбусов будут оснащены в течение марта.

Также нижегородцы пожаловались на отсутствие кондукторов в общественном транспорте, на что в ведомстве пояснили, что устав автомобильного транспорта России допускает отсутствие кондуктора в салоне транспортного средства.

- Тем не менее, все перевозчики нанимают кондукторов, но их не хватает как по штатному расписанию, так из-за высокой заболеваемости, - подчеркнули в министерстве транспорта Нижегородской области.

К слову, несколько дней назад валидаторы заработали в автобусах № 51 и 90. Устройства принимают для оплаты все банковские карты. Нижегородцы, которым уже удалось воспользоваться новым способом оплаты проезда, отмечают, что в стационарные валидаторы «ощущают» карту гораздо дольше, чем переносные считывающие устройства у кондукторов.

Есть вероятность, что в случае повсеместного внедрения стационарных валидаторов и фактического перехода пассажиров на самообслуживание в плане оплаты проезда «зайцев» в общественном транспорте станет больше. Безбилетников по-прежнему будет ловить служба линейного контроля.