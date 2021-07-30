Валидаторы в электротранспорте Нижнего Новгорода начнут внедрять в сентябре 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стационарные валидаторы в нижегородском электротранспорте начнут массово внедрять с сентября 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в МП «Нижегородэлектротранс».

По информации предприятия сейчас заканчиваются тестовые испытания устройств.

«Длительность испытаний вызвана необходимостью проверки принтеров печати чеков в разных режимах, и во время испытаний ставились разные принтеры», - пояснили в «Нижегородэлектротрансе».

Стационарными валидаторами будет оборудован весь парк подвижного состава.

Напомним, запуск валидаторов в нижегородских автобусах анонсировли на весну 2021 года, однако до сих пор эта система оплаты проезда так и не была внедрена.