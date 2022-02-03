Валидаторы заработали ещё в двух автобусах Нижнего Новгорода

Валидаторы заработали ещё в двух социальных автобусах Нижнего Новгорода совсем недавно, а именно в автобусах маршрутов А-51 и А-90. Этим поделились нижегородцы в социальных сетях, сопроводив новость фотографиями самих работающих валидаторов и билетов, полученных благодаря ним.

– Они начали свою работу! Принимают все карты! – подтвердил Григорий Быков.

На фото его билета указан маршрут А-51. В комментариях к записи Мария Алексеева показала свой билет маршрута А-90. Она также добавила:

– Либо конкретно попавшийся мне вчера, либо вообще все новые гораздо дольше контактных терминалов "ощущают" карту перед печатью билета. Не очень быстро и удобно получается.

Напомним, в первом квартале текущего 2022 года валидаторами оснастят 190 нижегородских автобусов. По данным от 25 января, их уже установлено не менее 221 на семи маршрутах.