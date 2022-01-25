190 автобусов в Нижнем Новгороде оснастят валидаторами в первом квартале 2022 года

В настоящее время в автобусах Нижнего Новгорода установлен 221 стационарный терминал. В первом квартале 2022 года валидаторы будут установлены еще в 190 автобусах. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

- В настоящее время валидаторы используются на семи маршрутах. Среди них А-5, А-33, А-27, А-23а, А-25, А-53а, А-53б. В дальнейшем их установка продолжится и на других маршрутах.

Также в течение февраля-марта 2022 года стационарными терминалами планируется оснастить еще 380 единиц трамваев и троллейбусов. Впрочем, как оказалось, даже после установки большинство валидаторов не работают.

- Ко всем валидаторам необходимо подключить принтеры для печати билета с реквизитами, поскольку он является договором между пассажиром и перевозчиком на оказание услуги, - объяснили данную ситуацию в региональном министерстве транспорта.