Прокуратура проверит семью женщины, которая родила ребенка в коллекторе Дзержинска

Женщина родила прямо в коллекторе. Фото: Ольга Начаркина

Прокуратура Нижегородской области проверит семью женщины, которая родила ребенка в тепловом коллекторе в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Проведение проверки поручено Дзержинскому городскому прокурору, которому предстоит дать оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по ее итогам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, - рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, поздним вечером 7 февраля жительница Дзержинска родила прямо в канализационном коллекторе. С ней рядом в это время находился её двухгодовалый сын, а папа новорожденного сидел наверху на трубе. Очевидцы вызвали спасателей и скорую, и вскоре роженицу и малыша забрали медики.

- Женщина и новорожденный ребенок доставлены в Перинатальный центр Дзержинска, состояние стабильное, - сообщили в региональном минздраве.