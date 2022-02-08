Женщина родила ребёнка в коллекторе в Дзержинске в ночь на 8 февраля

Необычная история накануне произошла в Дзержинске – там женщина родила ребенка в коллекторе теплосети. Об этом «Комсомолке» сообщила очевидец произошедшего Ольга Начаркина.

В ночь на 8 февраля местная жительница самостоятельно забралась в канализацию около Жёлнинского моста, а рядом с ней также находился другой её ребёнок – двухлетний сын. Каким образом она забралась в коллектор без лестницы и почему не отправилась рожать в перинатальный центр остается неизвестным.

- Двухлетнего мальчика достали. Папа новорожденного остался наверху, сидит на трубе. Младенца тоже достали, увезли на скорой, - описывала обстановку с места событий Ольга Начаркина. - Девушку тоже вытащили и в скорую, а мужчину в отдел полиции писать объяснительную. Говорит их из дома выгнали, а на вопрос почему в больницу не обратились не отвечает.

«Комсомолка» уже отправила запросы в несколько ведомств по этому поводу.

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