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Общество3 февраля 2022 22:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 февраля 2022 года: В регионе не планируют вводить полный локдаун

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 4 февраля
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 февраля 2022 года: В регионе не планируют вводить полный локдаун

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 февраля 2022 года: В регионе не планируют вводить полный локдаун

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 2 980 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 260 010 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 578 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 229 041 житель региона излечился от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 20 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 561.

Также известно, что 597 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,7 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 64,5%.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Фото: Яндекс

Напомним, ранее нижегородский министр здравоохранения Мелик-Гусейнов пояснил, почему в регионе не вводится полный локдаун, несмотря на рекордные значения заболеваемости коронавирусом.

Вместе с тем стало известно, что нижегородцев с распечатанными QR-кодами не будут пускать в ТЦ, а нижегородских школьников не планируют переводить на дистант.

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