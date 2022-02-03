«Расчленил и расфасовал тело по пакетам»: Жуткое убийство пропавшей нижегородки сочли случайным

Следователи доказали, что сожитель не один год унижал и истязал женщину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом 2020 года вся Нижегородская область искала пропавшую 30-летнюю Галину С. Первым забил тревогу ее брат. Именно он тогда обратился к волонтерам и начал поиски. Долгое время отыскать следы девушки не удавалось. Однако спустя два года стало известно, что произошло с пропавшей нижегородкой - как оказалось, девушку убил ее собственный сожитель. В тот день они находились в ванной и ссорились. Не выдержав, ревнивец ударил свою пассию. В этот момент он, очевидно, не представлял, как будут разворачиваться события дальше.

- Потерпевшая, потеряв равновесие, упала и ударилась головой о поверхность керамической раковины и пола. Обнаружив, что 30-летняя женщина скончалась, опасаясь ответственности за совершенное деяние, он впоследствии расчленил тело, разложил по пакетам и выбросил в мусорные контейнеры, расположенные в разных частях города, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Как сообщает Телеграм-канал «Опер пишет», мужчина попытался замести следы преступления, и обставил все так, будто она ушла на работу.

- Отвозит ребенка в детский сад, при этом берет с собой телефон Галины и подъезжает к ее работе, чтобы по биллингу - если будут искать — получилось, как будто он отвез жену на работу. Затем телефон он выбросил, - говорится в сообщении.

Когда женщина не явилась на работу, это вызвало беспокойство у ее коллег. Были организованы поисковые мероприятия. В них участвовал брат пропавшей, «помогал» и сам злоумышленник. Мужчина тщательно скрывал произошедшее, ссылаясь на то, что женщина ушла от него. Даже показывал пустые полки шкафов, где раньше лежали ее вещи.

На какое-то время ему удалось отвлечь внимание, появилась возможность спрятать тело. Параллельно в одном из водоемов было найдено тело неизвестной девушки, но родственники не опознали в ней пропавшую.

Спустя примерно неделю после исчезновения нижегородки подозреваемого задержали. Он во всем сознался, рассказал, что части тел были выброшены в мусорные баки по разным частям города.

В поисках тела помимо родственников пропавшей участвовали следователи, полиция, военные, волонтеры поисково-спасательных отрядов и добровольцы.

- Родственники убитой активно занимаются поисками, и за месяц по камерам видеонаблюдения устанавливают каждый мусоровоз, нанимают людей и буквально перерывают весь полигон отходов. Находят все 7 пакетов, которые выбросил Н. в мусорные баки. Но ни в одном из этих пакетов нет ни фрагмента тела убитой жены, - сообщает Телеграм-канал.

Злоумышленника заключили под стражу. Сегодня 37-летнего мужчину признали виновным в истязаниях и случайном убийстве сожительницы в Московском районе Нижнего Новгорода. Следователи доказали, что в 2017-2019 году подсудимый периодически унижал женщину, избивал ее руками и ногами, сдавливал шею, таскал за волосы. Это происходило даже в тот период, когда она была беременна.

Было собрано достаточно доказательств для признания мужчины виновным в причинении смерти по неосторожности и истязании женщины, находящейся в состоянии беременности. По решению суда он получил 5 лет колонии общего режима.

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