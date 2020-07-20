2020-07-20T17:32:54+03:00
Происшествия

Подозреваемый в причастности к исчезновению Галины Соколовой задержан в Нижнем Новгороде

Где находится сама девушка и жива ли она, до сих пор не известно
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Подозреваемый в причастности к исчезновению Галины Соколовой задержан в Нижнем НовгородеПодозреваемый в причастности к исчезновению Галины Соколовой задержан в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в причастности к исчезновению Галины Соколовой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Напомним, 30-летняя Галина Соколова пропала при невыясненных обстоятельствах 13 июля 2020 года. К волонтерам обратился брат исчезнувшей девушки. Ему даже пришлось съездить на опознание тела девушки, которое выловили из озера на Автозаводе, но он не узнал в ней сестру, а позднее стала известна личность убитой.

Между тем, о Галине Соколовой с тех пор так ничего и неизвестно. Зато полиция задержала мужчину, который подозревается в причастности к ее исчезновению.

- 20 июля 2020 года суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого – мужчина 1984 года рождения, - отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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