2020-07-14T16:26:43+03:00
Общество

«Помогите найти сестру!»: 30-летняя Галина Соколова пропала в Нижнем Новгороде

Пользователи соцсетей предположили, что именно ее тело могли найти в озере на Автозаводе, но брат заявил, что это точно не она
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Помогите найти сестру!»: 30-летняя Галина Соколова пропала в Нижнем Новгороде«Помогите найти сестру!»: 30-летняя Галина Соколова пропала в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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В Нижнем Новгороде ведутся поиски 30-летней Галины Соколовой, которая пропала накануне, 13 июля 2020 года. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт Нижний Новгород».

Согласно информации, в день исчезновения девушка была одета в розовую блузку, бежевые брюки и бежевые босоножки. Галина Соколова имеет рост около 170 сантиметров при худощавом телосложении, русые волосы и серо-зеленые глаза.

Пользователи соцсетей предположили, что именно ее тело могли найти в озере на Автозаводе. Напомним, там выловили тело девушки со связанными руками и ногами и с пакетом на голове. Пока несчастную не опознали. Однако брат Галины Соколовой заявил, что уже ездил на опознание той девушки, и не узнал в ней свою сестру.

Любую информацию о местонахождении Галины Соколовой просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 (волонтеры) или 112 (полиция).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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