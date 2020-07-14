«Помогите найти сестру!»: 30-летняя Галина Соколова пропала в Нижнем Новгороде

14 Июль 2020 2020-07-14T16:26:43+03:00

Пользователи соцсетей предположили, что именно ее тело могли найти в озере на Автозаводе, но брат заявил, что это точно не она

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде ведутся поиски 30-летней Галины Соколовой, которая пропала накануне, 13 июля 2020 года. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт Нижний Новгород».

Согласно информации, в день исчезновения девушка была одета в розовую блузку, бежевые брюки и бежевые босоножки. Галина Соколова имеет рост около 170 сантиметров при худощавом телосложении, русые волосы и серо-зеленые глаза.

Пользователи соцсетей предположили, что именно ее тело могли найти в озере на Автозаводе. Напомним, там выловили тело девушки со связанными руками и ногами и с пакетом на голове. Пока несчастную не опознали. Однако брат Галины Соколовой заявил, что уже ездил на опознание той девушки, и не узнал в ней свою сестру.

Любую информацию о местонахождении Галины Соколовой просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 (волонтеры) или 112 (полиция).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU