Нижегородский минздрав назвал пять симптомов заражения омикрон-штаммом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов назвал пять основных симптомов, которые проявляются у заболевших омикрон-штаммом коронавируса. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, у пациентов, болезнь которых вызвана этим возбудителем, наблюдается насморк, сильная головная боль, боль в горле, осиплость и расстройство стула. При этом, по словам министра, невакцинированные пациенты болеют в два раза дольше.

- Средний инкубационный период при омикрон-штамме составляет 3,2 дня. Средний срок длительности болезни у вакцинированных 5,6 дня, в невакцинированных - 12,1 дня, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

По данным на 19 января, в Нижегородской области выявлено десять случаев коронавируса, вызванного штаммом «омикрон». Трое заболевших прибыли в Нижегородскую область из Нигерии, Доминиканы и Израиля, еще один – из другого региона. Остальные заболевшие не покидали пределов Нижегородской области.

В новогодние каникулы в регионе наблюдалось значительное снижение заболеваемости коронавирусом, однако после праздников отмечается резкий всплеск числа заболевших. Так, 21 января в Нижегородской области был поставлен новый рекорд с начала пандемии по числу заболевших – за одни сутки в регионе было зарегистрировано 1116 новых заражений.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в связи с большим распространением заболевания систему здравоохранения Нижегородской области ожидает новый эпидемиологический режим, в частности все больницы могут стать «красной зоной».

По данным регионального минздрава, за прошедшую неделю спрос на вакцины от коронавируса среди нижегородцев вырос на 15%. На сегодняшний день в регионе привито более 1,78 млн человек.

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