Все нижегородские больницы могут стать “красной зоной“ в пятую волну COVID-19

Систему здравоохранения Нижегородской области ожидает новый эпидемиологический режим, в частности все больницы могут стать «красной зоной». Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

- При таком уровне распространения вируса невозможно будет сохранять две службы здравоохранения - для больных с COVID-19 и для остальных пациентов. Принципы сортировки постепенно стираются, - рассказал чиновник.

Министр понимает, что такое заявление звучит необычно, но переход к такой работе системы обязательно произойдет, примером уже могут послужить США и Канада.

Так, для организации «зелёных зон» необходимо будет выстроить дополнительную сильную вирусную защиту. Например, это касается проведения сложного медицинского лечения в хирургических или онкологических отделениях.

- Этот третий переход окончательно поставит точку в споре за или против прививок. Вакцина станет одним из элементов такой защиты, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Также чиновник отметил, что заниматься предсказаниями о том, как в дальнейшем будет протекать коронавирус и в каких условиях будет дальше жить общество, не стоит. Подготовиться к новой волне COVID-19 может только аналитика.

- Уже в ноябре прошлого года, когда цифры четвёртой волны были довольно высоки, стало понятно - нового подъема не миновать. В итоге, так и случилось, - отметил министр здравоохранения.

Так, Давид Мелик-Гусейнов отметил, что пятая волна коронавируса нанесет основной удар по первичному звену и, хотя болезнь будет протекать легче, но заразятся новым штаммом «Омикрон» многие, также увеличится число повторных заражений.

- Но ещё в ноябре прошлого года также стало понятно, что вакцина все же сохранит свою эффективность. Мягкость течения заболевания обусловлена тем, что в популяции уже есть иммунная прослойка, - рассказал чиновник. - Уже в этом году вышли в свет два препринта российских учёных, в которых клинически описывается нейтрализующая особенность «Спутников» к Омикрону.

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