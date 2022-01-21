У 1116 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 21 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 240 034 человека. За последние сутки в регионе было выявлено 1 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым рекордом. Таким образом, суточная заболеваемость в Нижегородской области почти увеличилась в два раза. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 59 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 поборол уже 224 225 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 310, а за последние сутки двадцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (15 987 человек), Санкт-Петербург (5 922 человека) и Московская область (4 424 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.