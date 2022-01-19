Десять случаев заражения штаммом «омикрон» выявили в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десять случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» выявлено в Нижегородской области по состоянию на 19 января. Об этом заявили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Четверо заболевших подцепили вирус за пределами региона. Три человека прибыли в Нижегородскую область из Нигерии, Доминиканы и Израиля, еще один – из другого региона. Остальные заболевшие не покидали пределов Нижегородской области, то есть заражение произошло в их ближайшем окружении. Сейчас все они находятся на изоляции.

- Заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ, все контактные обследованы. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, - рассказали в ведомстве.

Впервые новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» был выявлен 9 ноября 2021 года в ЮАР, и пока он еще слабо изучен. Новая зараза начала быстро распространяться по планете, и вскоре добралась до России. В Нижегородской области первый случай заражения новым штаммом зафиксировали в начале января – заболевшей оказалась 28-летняя студентка из Нигерии. Девушка прошла лечение в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода, откуда впоследствии была благополучно выписана с отрицательным ПЦР-тестом.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, всего в регионе ковидом переболели 238257 человек. В конце прошлого года министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что с 15 января начнется пятая волна коронавирусной инфекции. Так и случилось: после значительного снижения заболеваемости в новогодние праздники, когда за сутки регистрировалось всего 80-100 заболевших, сейчас случился мощный всплеск этого показателя. Так, за сутки 18 января в Нижегородской области зарегистрирован 881 новый случай заражения COVID-19.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на сегодняшний день коллективный иммунитет в Нижегородской области составляет более 64%. От коронавирусной инфекции привились более 1,7 млн нижегородцев.

КОНКРЕТНО

Чем отличается штамм «омикрон» от предыдущих штаммов?

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области:

У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6-8 дней. Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта». Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.