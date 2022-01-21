Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде начнется этой весной. Показываем схему будущей подземки

Строительство новых станций будет вестись параллельно с проектированием. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Работы по продлению Автозаводской ветки метро в Нижнем Новгороде могут начаться уже этой весной. Об этом сообщил гендиректор МКУ ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков во время заседания профильной комиссии Гордумы 21 января.

По его словам, проект условно поделен на 14 этапов, а сам контракт построен таким образом, что строительство будет вестись параллельно проектированию.

-Условно в марте месяце мы планируем зайти в экспертизу с первым этапом «Подготовка территории к строительству». В него входят три стартовых котлована на улице Горького, площади Свободы и станции Сенной. После выхода с экспертизы мы будем активно устанавливать забор и начинать земляные работы. После этого будет пройдена экспертиза по технической части стартовых котлованов, - рассказал он.

Далее он продемонстрировал возможные маршруты метро. Красным обозначен маршрут, прошедший госэкспертизу в 2011 году через станцию метро «Оперный театр». Зеленым – новый вариант через площадь Свободы.

Скриншот с видеотрансляции заседания Гордумы 21.01.22 (http://www.gordumannov.ru/).

По словам Левдикова, окончательное решение пока не принято, но второй вариант позволил бы заметно сократить расходы.

На станции Свободы будет 4 схода в метро. Один будет располагаться у входа в сквер и два напротив, рядом с автобусной остановкой. В связи с ведением строительных работ площадь Свободы будет полностью закрыта для проезда.

Скриншот с видеотрансляции заседания Гордумы 21.01.22 (http://www.gordumannov.ru/).

На станции Сенной будет 3 схода в метро. Один из них будет располагаться. примерно там, где сейчас действует автостанция, второй – на перекрестке с улицей Сеченова и третий в сквере напротив, недалеко от остановки «Канатная дорога». Как уточнил Левдиков, автостанцию Сенную придется снести. Рядом будет построена новая. Сейчас прорабатываются временные решения для пассажиров.

Скриншот с видеотрансляции заседания Гордумы 21.01.22 (http://www.gordumannov.ru/).

Кроме того, ограничения коснутся и улицы Горького, откуда начнутся работы. Участок, где будет вырыт котлован, помечен синим цветом.

Скриншот с видеотрансляции заседания Гордумы 21.01.22 (http://www.gordumannov.ru/).

- У нас уже практически готовы схемы организации дорожного движения на период закрытия участков под котлованы. Сейчас мы активно обсуждаем это с транспортными организациями, - добавил он.

Напомним, строительством новых станций метро займется группа компаний «Моспроект-3». Продление Автозаводской ветки до Сенной будет стоить 35,5 млрд рублей. Также запланировано продление Сормовской ветки. В общей сложности на развитие Нижегородского метро будет потрачено 56,5 млрд рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.