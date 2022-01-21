Автостанцию на площади Сенной снесут ради строительства метро

Автостанция попадает в границы котлована. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Автостанция на площади Сенной в Нижнем Новгороде будет полностью снесена. Такое заявление сделал гендиректор МКУ ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков во время заседания профильной комиссии Гордумы 21 января.

В ходе заседания депутат Герман Карачевский поинтересовался, что будет с автостанцией, которая на схемах попадает в границы строительных работ.

- Автостанция «Сенная» попадает в границы стройплощадки и котлована. Соответственно, она пойдет под снос. На прошлой неделе я попросил у регионального Минтранса дать информацию о нагрузках на автостанцию, количестве маршрутов, пассажиропотоке. В ближайшее время мы это получим, и проектировщик будет предусматривать новую автостанцию. Ее мы будем «сажать» где-то рядом с существующей. Пока вопрос в стадии проработки, но этот узел не останется без автостанции, - ответил Левдиков.

Также он уточнил, что и на время строительства будет организован диспетчерский пункт, организована разворотная площадка для автобусов. Возможно будет создан временный павильон для пассажиров.

- Это такой насыщенный узел с застройкой. Место особое, поэтому рассматриваются разные варианты, - добавил он.

Добавим, что на время строительства метро и на площади Свободы, и на площади Сенной будут раскопаны котлованы. Места ведения работ будут огорожены, а рядом организуют пути объезда.