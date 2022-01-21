Площадь Свободы полностью перекроют во время строительства метро

Площадь Свободы будет полностью перекрыта в период строительства новых станций Автозаводской ветки Нижегородского метро. Об этом сообщил гендиректор МКУ ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков во время заседания профильной комиссии Гордумы 21 января.

По его словам, сейчас прорабатывается вариант продления Автозаводской ветки через площадь Свободы, а не через Оперный театр, как предлагалось ранее. С экономической точки зрения он более выгоден. Продуманы варианты размещения лестничных спусков, которые могут появиться на площади.

- В процессе строительства нам придется полностью перекрывать площадь Свободы от любого транспорта, потому что это будет основная строительная площадка, -сказал Левдиков.

Также он добавил, что котлован будет вырыт на площади Сенной на месте имеющейся там автостанции. Этот участок будет закрыт, продуман маршрут объезда.

Сейчас идет процесс обсуждения маршрута этой трассы, но как отметил заместитель мэра Дмитрий Сивохин, есть большая вероятность, что метро пройдет именно по такому маршруту.

Та спрямленная проектировщиком трасса будет выгодна с точки зрения постройки, потому что мы понимаем, что надо переносить меньшее количество коммуникаций. Мы не скрываем трамвайные пути на улице Белинского. Не будет поворота, который запланирован под парком Кулибина, а пойдем прям под улицей горького, - сказал Сивохин.