У многодетной матери из Юганца, избившей сына-первоклашку, заберут детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

У 43-летней многодетной матери из поселка Юганец в Нижегородской области, избившей накануне своего маленького сына, решено изъять детей. Напомним, эта история прогремела на всю страну накануне. На камеры видеонаблюдения попала местная жительница, которая пинками и затрещинами гнала по подъезду своего сына-первоклашку. Ребенок отчаянно плакал, однако женщину это не останавливало. Перемежая свою речь угрозами и нецензурной бранью, она сначала ударила ребенка по голове, а потом пнула его ногой. От удара малыш отлетел на бетонный пол подъезда.

После проведенной проверки сотрудники полиции возбудили в отношении горе-мамаши уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По закону ей грозит до трех лет лишения свободы.

Одновременно с этим социальные службы проверяли условия содержания и воспитания детей. И выводы их оказались неутешительными.

- Органами опеки принято решение об изъятии детей, готовится соответствующее постановление. Детей планируется разместить в социальном реабилитационном центре на временное содержание, - рассказали в региональном правительстве.

В отношении самой многодетной матери сейчас возбуждено уголовное дело. ФОТО: "Нижний № 1"

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, многодетная мать не трудоустроена, воспитывает детей одна, у нее трое несовершеннолетних детей и одна совершеннолетняя дочь. Мать получает все положенные пособия на несовершеннолетних детей, на которые и живет.

Что касается самого избитого мальчика, то его состояние не вызывает опасения у врачей. После необходимого осмотра его отпустили из больницы.

- Мы выполнили рентгенографию черепа, - рассказали в Володарской ЦРБ. – Оснований для дальнейшей госпитализации не было.

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